Marcelo sofre lesão muscular e vira desfalque

Marcelo é uma peça a menos disponível para Zinedine Zidane no grupo do Real Madrid, clube que confirmou nesta quarta-feira um problema muscular sofrido pelo brasileiro.

"Após os exames realizados hoje ao nosso jogador Marcelo pelos Serviços Médicos do Real Madrid foi-lhe diagnosticada uma lesão muscular no sóleo da perna esquerda. Pendente de evolução", informou a nota oficial do clube.

Não foi divulgado o grau da lesão do jogador, que teve de deixar antecipadamente o gramado após ser titular no jogo dessa terça-feira contra o Getafe.

Ainda não há um tempo definido para o período de recuperação do lateral, que disputou dez partidas nesta temporada, foi titular nove vezes e ainda não marcou gols nem deu assistências.