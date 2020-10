Marcelo treina forte durante parada internacional no Real Madrid. DUGOUT

Confira um resumo da semana de treinos de Marcelo no Real Madrid durante a parada internacional. O lateral-esquerdo brasileiro se prepara para o retorno do Campeonato Espanhol, antes de os atuais campeões acabarem perdendo para o Cádiz, no Santiago Bernabéu, válido pela sexta rodada da temporada de 2020/21.