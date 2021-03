Marcelo volta aos treinos de olho na Atalanta

O Real Madrid fez o seu dever de casa contra o Elche e não deu tempo para descansar. Os homens de Zidane já pensam no jogo da Champions League contra o Atalanta, que venceu por 1 a 0 na ida.

A equipe merengue fez uma sessão mais tranquila para os jogadores que estiveram presentes contra a equipe do Elche e fizeram uma corrida contínua no gramado antes de irem para a academia.

Conforme indicado pelo 'AS', o técnico francês encerrou a sessão com Marcelo trabalhando em bom ritmo e com os juvenis.

Marcelo foi visto de modo mais positivo, já que o lateral saiu sobrecarregado de treinos da última sexta-feira e não pôde entrar na lista da LaLiga.

Por outro lado, quem não entrou no grupo foi Odriozola, que fez trabalhos solo como Mariano.