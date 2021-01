Marcinho se manifesta após atropelamento que resultou em morte

Agora ex-jogador do Botafogo, uma vez que seu contrato expirou com o clube em 31 de dezembro, o lateral-direito Marcinho é suspeito de ter envolvimento em um atropelamento de um casal, que resultou na morte de um homem, o professor Alexandre Silva de Lima.

O acidente aconteceu na noite de 30 de dezembro, com o carro Mini Cooper, registrado em nome de uma empresa cujo sócio é o pai/empresário do atleta de 24 anos, atropelando o casal no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O motorista do veículo fugiu do local do acidente sem socorrer as vítimas. Segundo noticiado pelo Esporte Interativo, o carro foi encontrado abandonado e com um vidro quebrado.

Depois de fazer a perícia no veículo, que foi apreendido no dia seguinte ao acidente, as autoridades esperam Marcinho para prestar depoimento. A assessoria de comunicação do atleta, atualmente sem clube, emitiu nota sobre o caso neste 1º de janeiro de 2021.

“A família do atleta sente muito pelo ocorrido e está dando todo suporte necessário aos envolvidos. O pai do lateral, Sérgio de Oliveira, prestará depoimento, assim como o atleta, durante os próximos dias, de forma exclusiva às autoridades", diz o comunicado.

A polícia ainda apura se Marcinho era o motorista do carro que atropelou o casal. Vítimas, Alexandre Silva de Lima será sepultado nesta sexta-feira (1º) no cemitério Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro; Maria Cristina José Soares está internada em estado grave de saúde.