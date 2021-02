Marco Silva mostra interesse em ouvir projeto do Atlético-MG

O Atlético-MG tem Marco Silva como um dos favoritos para substituir Jorge Sampaoli. A 'Goal' apurou que o treinador português mostrou interesse na primeira abordagem do Galo, que foi revelada inicialmente pelo 'UOL Esporte', e está disposto a entender melhor o projeto.

A princípio, uma eventual negociação é vista como “complicada”, até por envolver valores acima da realidade brasileira. No entanto, o clube mineiro está decidido a criar uma estratégia para convencer Silva a deixar a Europa.

Aos 43 anos, Marco Silva está livre no mercado desde dezembro de 2019, quando deixou o comando do Everton. Também na Inglaterra, dirigiu Hull City e Watford. Em Portugal, onde iniciou a carreira, passou por Estoril e Sporting, tendo depois feito uma temporada no Olympiacos, da Grécia.

Nos últimos meses, o português passou a estudar a língua alemã, à espera de uma oportunidade concreta para trabalhar na Bundesliga ou até mesmo de voltar ao futebol inglês, o que acabou por não acontecer. Teve apenas sondagens.

Renato Gaúcho distante

O Atlético-MG teve uma conversa com Renato Gaúcho há cerca de uma semana. Na ocasião, o Galo deixou claro que ele era a primeira opção para assumir o time com a saída de Sampaoli. Até o momento, o negócio não andou. Os dirigentes mineiros, inclusive, já começam a acreditar que o treinador está a caminho de renovar com o Grêmio.