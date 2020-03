Marcos Alonso, prioridade para Conte

A Inter de Milão já se movimenta para reforçar sua equipe para a próxima temporada. Antonio Conte tem claro que uma das posições que necessita prioridade é a lateral esquerda. Zona que o faz olhar para a Premier League.

Conforme confirmado pelo jornal "Daily Star" nesta quinta-feira, o técnico italiano estaria de olho no espanhol Marcos Alonso, que não ainda não conseguiu conquistar a confiança de Frank Lampard no Chelsea.

O jogador jogou um total de 1.503 minutos nesta temporada com a camisa 'blue' em 19 jogos, 17 deles como titular. Ele marcou quatro gols e deu duas assistências.

O zagueiro espanhol conhece bem a Série A, onde jogou com a Fiorentina durante as temporadas 2013-14, 2014-15, 2015-16 e 2016-17 antes de chegar a Stamford Bridge. Marcos Alonso encerra o contrato em 2023 e a equipe 'nerazzurra' fará de tudo para que o lateral se torne um dos primeiros nomes com os quais Antonio Conte poderá contar na temporada 2020-2021.