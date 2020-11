No último 04/11, o Flamengo recebeu o Athletico-PR e venceu por 3 a 2 com um doblete de Pedro e um gol de Michael Richard.

No vídeo acima, você confere uma coletiva do vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, onde ele comentou as situações contratuais de Thiago Maia e Pedro Rocha.