Marcos Braz comenta situação sobre renovação de Diego Alves no Flamengo

Um dos pilares do time do Flamengo campeão de tudo foi o goleiro Diego Alves. No entanto, a renovação do contrato do goleiro travou e o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz falou sobre o assunto.

"A gente fez uma proposta, houve um imbróglio, e o Diego é o menos culpado. O prazo é pequeno, mas vamos tentar arrumar uma maneira para que ele fique no clube por um ano e meio, dois anos... e nos ajude em mais títulos", disse Braz.

