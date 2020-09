Depois da derrota humilhante por 5 a 0 para o Independiente Del Valle na Copa Libertadores da América, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, atendeu a imprensa na prévia do próximo desafio do clube carioca, o Barcelona de Guayaquil.

No vídeo acima, você confere o trecho no qual Braz fala que em nenhum momento cogitaram a demissão do novo técnico do Flamengo, Domènec Torrent.