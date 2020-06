Flamengo espera calendário para definir futuro de Diego Ribas

Capitão da equipe Diego Ribas, assim como Diego Alves, tem contrato com o Flamengo até dezembro. O goleiro, no entanto, já havia iniciado as trativas de renovação antes da pandemia. A situação do camisa 10 é um ponto diferente, aos 35 anos, ele convive com o amor e ódio de parte da torcida e uma certa incerteza quanto ao futuro.

Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira(22), o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, afirmou que aguarda uma definição sobre o calendário, mais precisamente sobre o Brasileirão para iniciar as trativas com o jogador.

"Em relação a renovação do Diego Ribas e Alves, desde que a gente decidiu fazer a readequação financeira, a gente decidiu que a gente iria fazer isso um pouco mais na frente. Evidente, como se trata de renovação, os dois atletas são importantes, acabam no final do ano o contrato e a gente tem por data mais ou menos iniciar essa renovação 10 dias antes do Brasileiro. Todo mundo sabe da importância do Diego Ribas, que é um ídolo do clube, um atleta totalmente esforçado, disciplinado e dedicado. Vamos debater isso mais para frente com o atleta. Não tem problema nenhuma. Será analisado com calma".

Braz também afirmou que não vê os atletas desconfortáveis, uma vez que tanto Alves quanto Ribas podem assinar uma pré-contrato com qualquer equipe.

"Em relação as renovações com Diego Alves, Ribas, Rafinha, falando mais do Ribas, eu não tenho dúvida, eu garanto, é o que eu acho, que eles não estão desconfortáveis em relação a isso. Eles entendem o processo que o mundo está hoje, certeza que não há desconforto. Claro que numa situação normal a gente já estaria dentro dessas programações".

Abaixo, confira os principais trechos da coletiva:

FLUMINENSE E BOTAFOGO

"O Flamengo tem a posição dele, a maneira de pensar e de agir. Sobre Botafogo e Fluminense, tem que perguntar para o vice-presidente de lá. A única coisa que eu acho é que no dia que paramos por segurança e contribuição da sociedade, no outro dia estávamos pensando em saber como voltaríamos. O que não quer dizer que seríamos irresponsáveis. Fluminense e Botafogo não querem entrar em campo. Respeito, mas lamento. Seguro mesmo 100%, só quando tiver a vacina ou um remédio".

VENDA DE PABLO MARÍ

"De fato, o Pablo Marí foi vendido. Não há nenhum questionamento em relação a isso. Sabemos da lesão séria, importante, mas esse assunto já está resolvido e na hora certa todos os números sairão nos balanços".

RELAÇÃO DO FLAMENGO COM POLÍTICOS

"Acho que é dever do presidente do Flamengo, dever da diretoria, estar sempre atenta aos projetos de qualquer esfera governamental para desenvolver o que o Flamengo tenha benefício ou seja bom. É o dever do presidente, seja qual for, estar conectado e atento a essas relações. Acho boa e importante para o clube".

CAMPEONATO CARIOCA

"Quero muito ser campeão estadual. Se daqui a dez anos, vinte anos, fossemos discutir que o campeonato demorou mais um pouquinho por causa do coronavírus, o importante é ser campeão e com todos seguros. Temos que acabar o campeonato de maneira segura e dentro do campo. Se for de maneira segura, não tem mancha, não. O momento é turbulento, mas vai passar".

CONTRATAÇÕES

"A gente vai ficar forte no mercado, mas da maneira possível. Se a gente tiver que trocar um jogador, se tiver que ser mais cauteloso numa compra, mas a gente troca, a gente tem peças aqui para trocar. Você não precisa trocar um jogador por definitivo também. O importante é que o Flamengo vai estar muito forte também nessa janela de final de ano".