Marcos Braz fala em 'gasto a mais' por compra de Pedro no Flamengo

Pedro vai fazendo uma grande temporada no Flamengo. Tanto que a contratação do atacante é tratada como prioridade por Marcos Braz.

"A contratação definitva do Pedro é importante para o Flamengo. O Flamengo vai fazer esforço enorme, máximo, para fazer essa contratação. Esse esforço já foi feito em outras, na do Arrascaeta, no Gabigol, no Gerson... Os jogadores que tiveram preços maiores, o Flamengo sempre teve respaldo para fazer a operação e vamos tentar efetivar isso, com todas as dificuldades que estamos encontrando", disse o dirigente.

Confira o que disse o vice-presidente de futebol do Flamengo!