Depois de duas derrotas nos dois primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo encerra a preparação para encarar o Coxa, no Couto Pereira, nesta sábado - confira as prováveis escalações.

Como se não bastasse a pressão pela vitória, o Rubro-Negro não contará com Rafinha, que acertou a saída já esperada rumo ao Olympiacos, da Grécia. Confira no vídeo o que disse Marcos Braz, vice-presidente de futebol, sobre a saída do lateral.