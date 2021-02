VÍDEO: Marcos Braz rebate presidente do Inter

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, falou em coletiva de imprensa onde, além de ter falado sobre essa reta final do Brasileirão, disputando o título com o Internacional, falou também sobre a reclamação feita pelo presidente do Corinthians.

Braz acabou dizendo: "Não está acostumado a chegar nas finais", como você pode conferir no vídeo acima.