Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, afirma que a urgência do clube para trazer um subtituto para Rafinha foi sanada com a chegada de Isla e que a diretoria irá conversar com Domènec Torrent para ver se há necessidade de mais um reforço para lateral-direita. Segundo Braz, caso seja, Flamengo irá ao mercado com calma em busca dessa aquisição.