Marcos Braz se reúne com Domènec Torrent neste sábado, em Madri

O Flamengo segue dando passos importantes na busca pelo novo treinador. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, está na Europa desde quinta-feira e já se reuniu com Carlos Carvalhal, um dos nomes que agradam a diretoria. Agora, o dirigente Rubro-Negro mira o encontro olho no olho com Domènec Torrent, a opção número um.

A 'Goal' apurou que Marcos Braz vai se reunir com o ex-auxiliar de Pep Guardiola neste sábado (24), em Madri e há grande expectativa por um acerto. Uma pessoa próxima de Domènec garantiu que o comandante vê com muito bons olhos a oportunidade de dirigir o Flamengo.

Caso haja um acerto, Domènec levaria ao time carioca sua equipe, que é formada pelos assistentes Albert Puig e Jordi Gris, pelo analista tático Francesc Cos e o chefe de desempenho Ismael Camenforte. Segundo uma pessoa próxima ao comandante, se for desejo do Flamengo, o comandante pode incorporar novos profissionais em seu corpo técnico.

No time carioca, o lateral Rafinha, que trabalhou com o treinador nos tempos de Bayern de Munique, é um dos grandes entusiastas da ideia. Recentemente, em entrevista à ESPN, o jogador rasgou elogios ao espanhol.

"O Dome, eu falo assim, porque eu tenho uma intimidade legal com ele. Foram três anos que trabalhamos juntos no Bayern, depois ele foi para o City com o Pep. É aquela história, ele é da escola do (Johan) Cruyff, né? É um cara que sabe tudo e mais um pouco de bola. No Bayern, os treinamentos quem dava era ele, o Guardiola ficava só corrigindo".

Aos 58 anos de idade, Domènec comandou o New York City, da Major League Soccer, dos Estados Unidos, nas últimas duas temporadas. Mas além do bom trabalho na MLS, a grande credencial do agora treinador é o fato de ter trabalhado por uma década como auxiliar de Pep Guardiola, com quem compartilha uma filosofia de jogo bem parecida.