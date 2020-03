Marcos Braz sobre B. Henrique: 'Está chateado, mas tranquilo'

Após a vitória do Flamengo sobre a Cabofriense por 4 a 1 na estreia da Taça Rio, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, conversou com a imprensa e falou sobre o problema de Bruno Henrique, que foi parado em uma bliz da Lei Seca na madrugada de sábado (29), e apresentou uma carteira de habilitação de São Paulo que não constava no sistema de informática do Detran-RJ. Por conta disso, ele está sendo investigado.

"Em relação a um documento falso, ainda é muito cedo, você passa por perícias, algumas situações. O atleta vai se colocar à disposição das autoridades para qualquer caso em que seja arguido. Ainda não solicitou ao Flamengo qualquer tipo de ajuda, mas se pedir será prontamente atendido. Se na frente tiver algum problema, aí veremos o que aconteceu", disse.

"Falei muito rápido com ele. Primeiro, deixar bem claro que a Lei Seca para todos nós é um excelente programa, é contundente, a população aprova. É muito importante para a prevenção dos acidentes. A gente teve um atleta que foi solicitada a parada, ele parou, fez o procedimento, entregou a carteira, a documentação do carro, não quis fazer o bafômetro, se sentia desconfortável, achava que estava no limite ali e posterior a isso aí foi avisado que havia um problema que não aparecia nos registros, na parte dos sistema. Foi à delegacia, fez os procedimentos normais. Está chateado, mas também está tranquilo porque fez todos os procedimentos legais e aguarda o que vai dar daqui para a frente", completou.

Lesionado, Bruno Henrique já seria desfalque no duelo diante do Cabofriense, mas o caso seria um banho de água fria na moral do Flamengo, depois do clube conquistar o terceiro título neste começo de ano. O atleta continua se recuperando de contusão no CT Ninho do Urubu.