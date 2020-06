Marcos Braz sobre o retorno: "Flamengo fez o dever de casa"

Em entrevista coletiva no começo desta semana, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, falou a respeito de renovações de nomes importantes e da venda de Pablo Marí, além de comentar o retorno dos trabalhos.

O Flamengo chegou a voltar a campo e derrotou o Bangu na semana passada, mas novo decreto voltou a suspender a competição no fim de semana.

O dirigente do Rubro-Negro vê de forma positiva os passos dados até agora, enquanto seguem as incertezas sobre a volta das atividades. Federação, autoridades e clubes seguem tentando definir o calendário em meio a discordâncias.

“É evidente que o cenário em que estamos hoje não é o cenário que a gente gostaria. Essa pandemia trouxe uma doença que é nova, em que todos nós ainda estamos aprendendo a conviver com isso. Tivemos que realizar uma série de readequações, inclusive de quando iríamos voltar com as atividades e, consequentemente, com os campeonatos", disse Braz.

O dirigente também foi questionado sobre o posicionamento contrário de Fluminense e Botafogo. “Não querem entrar em campo. Respeito a posição deles, mas lamento. Só vamos estar seguros 100% quando existir uma vacina ou um remédio”, comentou o vice-presidente de futebol.

Confira no vídeo o depoimento completo de Marcos Braz sobre a situação da volta do futebol no Rio de Janeiro.