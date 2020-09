Depois de testar positivo para a Covid-19 há cinco dias, Marcos Braz está liberado para voltar as atividades normais. O vice-presidente testou negativo para a Covid-19 em um novo teste realizado nesta segunda-feira (28) e apresentou anticorpos da doença.

O resultado do teste de Marcos Braz enche o Flamengo de expectativa em relação ao resultado do primeiros atletas contaminados no Equador.