VÍDEO: Marcos Leonardo fala sobre primeiro gol como profissional

O Peixe voltou para casa com vitória após derrotar o Esmeraldino no Serrinha em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. O placar de 3 a 2 deixa a equipe paulista com 20 pontos na sétima colocação.

Um dos gols foi marcado por Marcos Leonardo. Assista ao vídeo acima com o depoimento do atacante de 17 anos, que comemorou seu primeiro gol como profissional do Santos. O time treinado por Cuca agora pensa no jogo da quarta-feira, quando visita o Corinthians pela 14ª rodada.