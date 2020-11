O novo goleador do Santos que pode bater as cifras de Neymar

A história pode soar repetitiva: origem humilde, dedicação e muito apoio da família até aparecer como mais uma das inúmeras grandes revelações oriundas da base do Santos. Marcos Leonardo, contudo, vem traçando caminho próprio no futebol, estipulando recordes mesmo antes de completar 18 anos: estamos falando de um “Menino da Vila” que já superou marcas de antecessores de peso, como Gabigol, Rodrygo e Neymar. E que pode estar no caminho de ser a maior venda do Alvinegro Praiano em todos os tempos por causa do valor de sua multa rescisória: 100 milhões de euros.

Foi este talento que fez, no início de 2020, o consagrado técnico Jesualdo Ferreira incluir seu nome no grupo dos profissionais com um rótulo de chamar a atenção: “é a maior joia do Santos”, teria dito o agora ex-comandante do Peixe no início desta temporada. Quando nos debruçamos sobre sua história, personalidade, característica de jogo e especialmente o número de gols marcados é difícil duvidar das palavras do português.

Natural de Itapetinga, no interior da Bahia, Marcos começou a dar seus primeiros chutes sob os olhares atentos de seu pai no projeto social Atleta para Cristo, focado em ajudar crianças carentes através do futebol. O talento demonstrado fez com que a família tomasse uma escolha difícil: se mudar para São Paulo, onde o jovem poderia ter mais chances de ingressar nas categorias de base de um grande clube. E como o Santos parece ter um magnetismo especial para achar talentos, a Vila Belmiro acabou sendo o seu destino.

Marcos Leonardo entrou na base santista em 2014. Aos 11 anos, ele já impressionava o técnico Gustavo Roma, responsável pelo sub-13 do clube, pelo talento para ler espaços, brigar pela bola e, claro, se colocar nas melhores posições para balançar as redes.

“Observei nele um faro de gol muito grande, oportunista e sempre bem posicionado. Ele é muito bom finalizador, sempre procura estar presente em todas as jogadas, muito móvel e intenso, com uma intuição muito boa. Ele não fica estático esperando a bola chegar, ele se movimenta para achar o melhor posicionamento e poder concluir a jogada em gol, por isso que ele faz tantos gols”, disse Roma em entrevista para o site 'Diário do Peixe'.

Na base, foram mais de 100 gols marcados, superando as marcas goleadoras de Rodrygo, Gabigol e Neymar nas categorias inferiores do clube. Ao contrário de Rodrygo e Neymar, entretanto, Marcos atua centralizado como referência no ataque, sem deixar de se movimentar. É por isso que, nos seus primeiros passos, a comparação mais comum a ser feita tem sido com Gabigol.

Em 2018, quando ainda estava no Santos, o hoje ídolo do Flamengo deu conselhos para o jovem herdeiro. E Marcos parece ter escutado tudo muito bem. Nesta que é a sua primeira temporada no time profissional do Santos, o garoto já marcou dois gols mesmo sem ter o status de titular.

A estreia no time principal foi contra o Sport Recife, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o primeiro gol veio em seu quinto jogo, quando sacramentou um 3 a 2 contra o Goiás. O segundo tento, anotado sobre o Defensa y Justicia, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, já serviu para mostrar o quão longe a joia santista pode chegar. Aos 17 anos e cinco meses, ele se tornou o sexto atleta mais jovem a ter balançado as redes em uma partida do certame continental, colocando-se em uma lista com nomes como Rodrygo e até mesmo Ronaldo Fenômeno.

Técnico do Santos, Cuca não esconde a empolgação com a joia. Entretanto, prega a paciência para lapidar este talento.

“Lógico que o Marcos Leonardo vai vir a ser um grande jogador, mas está num estágio de 17 anos, pra passar pra 18, pra ter o conhecimento, a cancha. Ele tá ganhando corpo. A gente não pode jogar em um menino assim a responsabilidade de uma solução”, disse o comandante.

Visto como esperança para herdar a lacuna de centroavante goleador do Brasil, que num passado já mais distante teve Romário e Ronaldo como grandes expoentes, Marcos tem contrato com o Santos até 2022 e multa rescisória de 100 milhões de euros e pode entrar para a história como maior venda do Santos.