Marcos Rojo pede ao United para continuar na Argentina

Marcos Rojo chegou à equipe do Estudiantes de La Plata no mercado de inverno. Devido à pandemia do COVID-19 e a uma lesão, o jogador argentino conseguiu jogar apenas um jogo.

É por esse motivo que Rojo expressou seu desejo de estender sua temporada no Estudiantes de La Plata. O zagueiro pediu diretamente ao Manchester United, um time que tem seus direitos.

"Se depender de mim, vou falar com o Manchester United sobre a possibilidade de ficar aqui por mais seis meses. Sentiria uma tremenda sensação de dor se tivesse que sair depois de jogar tão poucos jogos", confessou ele ao 'Estudiantes y sus gente'.

Rojo voltou à equipe do Estudantes, onde se criou no futebol. Mas acabou jogando uma única partida, na qual ele também foi capaz de dar uma assistência antes de se lesionar.

"Agora estou totalmente recuperado e posso jogar mais uma vez", confessou o lateral do Estudiantes de La Plata.