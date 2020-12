O Porto inicia a semana vindo de vitória por 4 a 3 sobre o Tondela no Estádio do Dragão, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Português de 2020/21.

Confira no vídeo acima os gols de Zaidu Sanusi, Mehdi Taremi e Moussa Marega, duas vezes, marcaram para os donos da casa. O brasileiro Otávio contribuiu com duas belas assistências.