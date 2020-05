Mariano e Jovic, a disputa pelo mesmo espaço

Karim Benzema está no ataque do Real Madrid, enquanto Jovic e Mariano estão lutando pela posição de '9' suplente. Agora, após a lesão do sérvio, o espanhol assume a liderança.

Manolo Romero, o homem que o levou a Madri, falou sobre Mariano. "Ninguém está feliz com a lesão de Jovic, mas às vezes o futebol oferece oportunidades como essas e, nesses onze jogos, se a LaLiga voltar, poderá demonstrar muitas coisas. Ele pode continuar realizando seu sonho de continuar no Real. Digam o que digam sobre ele, sua ideia é a mesma, ter sucesso em Madri", disse Romero em 'AS'.

"Mariano sempre me diz que a coisa mais difícil ele já fez, que é sair, demonstrar e voltar. Mas ele não tem continuidade", disse seu descobridor, convencido de que pode "fazer muitas coisas no Real Madrid".

No lado oposto da balança está Luka Jovic agora. O sérvio chegou no verão de 2019 na disciplina do Real Madrid, mas ainda não apresentou o nível esperado.

"Jovic não está se ajudando. Eu o vejo confuso, ele tem problemas para criar conexões com as pessoas. Ele precisa entender que o trem só passa uma vez e não volta e que colocar fotos no Instagram é muito bom, mas o que importa é atuar em campo", disse o compatriota Veljko Paunovic em 'Onda Cero'.

"Jovic está pagando o preço da imaturidade. Ele precisa de um líder no vestiário para ajudá-lo. Apesar disso, acho que ele se encaixará no Real Madrid e merece outra chance", disse Paunovic.