Mariano insiste em que conseguirá convencer Zidane a continuar no Real Madrid

O Real Madrid pensa na próxima temporada com a dúvida de ter ou não Luka Jovic, mas parece difícil para ele contratar um atacante se o sérvio não sair. Situação que permanece independente da de Mariano Díaz, com quem não contava no verão passado e que não contou neste.

Acontece que a situação também não mudou do outro lado. O portal 'AS' insiste este sábado que Mariano não quer deixar o Santiago Bernabéu, embora saiba que nem o clube nem Zinedine Zidane contam com o jogador.

O atacante jogou apenas 84 minutos oficiais nesta última temporada, divididos entre a Supercopa da Espanha e o 'Clásico' contra o Barça, na qual se tornou um herói inesperado com o gol da vitória.

Apesar disso, Mariano continua otimista e arrasa neste verão pensando que pode convencer Zinedine Zidane de que merece uma vaga no time.

Acontece que o único problema não é a atitude do jogador. Também é difícil encontrar uma equipe para um Mariano que recebe 4,5 milhões de euros e não aceita redução salarial. Além disso, caso saia, a referida mídia garante que o atacante de 27 anos só irá para uma equipe que disputa a Liga dos Campeões e na qual se encaixe bem pessoalmente.