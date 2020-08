Mariano, isolado e com futuro incerto, faz 27 anos

Desde o último dia 28, depois de desfrutar de alguns dias de descanso após o final da LaLiga e a conquista do título, o de número 34 para o clube, Mariano é a única ausência do Real Madrid nos treinos.

E é que a equipe merengue anunciou o positivo em COVID-19 do atacante, que foi imediatamente colocado em quarentena em sua casa e não poderá jogar a Liga dos Campeões contra o Manchester City.

Poucos dias depois, Mariano voltou a dar positivo no segundo teste de PCR, confirmando o contágio de coronavírus de um jogador que completa 27 anos no sábado, 1º de agosto de 2020.

Um aniversário em que ele ficará isolado em casa sem saber muito bem o que será do seu futuro como jogador da equipe merengue, com a qual ele tem contrato até junho de 2023 e com quem disputou apenas sete jogos este ano.

Aparentemente, como publicado pelo 'AS', o Real Madrid já estaria trabalhando para encontrar uma saída ao jogador, mas o ex-Olympique de Lyon quer realizar seu sonho de ter sucesso no Santiago Bernabéu.