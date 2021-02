Mariano marca dois gols em sete minutos... anulados por impedimento!

Mariano, finalmente, apareceu no XI titular do Real Madrid (confira o jogo aqui). A ausência de Karim Benzema, o último de uma longa lista de lesionados, deu uma oportunidade para o atacante de 27 anos.

O hispano-mexicano sempre teve a seu favor a intensidade e a fome de gol com a qual entrou em campo. Mesmo que só tivesse alguns minutos no final do jogo, os torcedores sempre viam a vontade voraz do jogador de balançar a rede.

Contra o Valladolid, ele foi o protagonista do primeiro tempo. E isso que não marcou. Ou melhor, o placar não mostrave nenhum de seus gols (nem de ninguém até o intervalo), mas Mariano derrotou Masip e balançou a rede duas vezes.

Ambos os gols foram anulados por impedimento, mas em certas ocasiões, a intenção é que importa. Aos 23 minutos, resolveu na área com sucesso, embora bastante à frente do último zagueiro no momento do passe.

Demorou apenas sete minutos para ele marcar novamente... e se arrepender novamente. Modric rebateu a área com uma grande bola, mas alguns décimos de segundo depois do ideal. Mariano se livrou da marcação e chutou para o fundo do gol, mas estava ligeiramente impedido.