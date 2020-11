Mariano, o '9' do Real Madrid: gol antes dos dois minutos

Sem Benzema, quem começou como titular foi Mariano. O atacante do Real Madrid aproveitou as ausências no ataque para em menos de dois minutos, colocar os merengues na frente.

Os jogadores do Villarreal reclamaram do lance porque viram o auxiliar levantar a bandeira e rapidamente baixá-la, o que provocou uma irritação geral.

Tudo começou com uma bola longa de Kroos para Carvajal na direita. O lateral tentou conectar com Lucas Vázquez , mas a bola tocou no defensor do 'Villa' e voltou para o lateral do Real.

Foi ai que ele percebeu a presença de Mariano na área e cruzou na cabeça do atacante, que venceu o duelo com Mario Gaspar e desviou para as redes, sem chance para Asenjo.

O árbitro Hernández Hernández chegou a consultar o VAR, mas interpretou que Lucas Vázquez não chegou a participar do lance e validou o gol.