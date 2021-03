Mariano sobre seu gol contra o Barça no Bernabéu: "Ainda não consigo acreditar"

Mariano não acreditou na época e continua sem acreditar. Ele estava na boca de todos no 'Clásico' do primeiro turno da atual temporada por fazer um gol no eterno rival, o Barcelona, ​​e, em post no Instagram, recordou tal momento.

“Ainda não consigo acreditar. 'Foi o que eu disse há um ano, no vestiário do Bernabéu, logo após ter feito o 2 a 0 no 'Clásico', sem sequer imaginar que 12 meses depois daquele gol continuaria sendo o último a comemoramos juntos em nosso estádio”, começou o jogador.

“Ainda é difícil acreditar que não os estamos vendo e sentindo nas arquibancadas por tanto tempo porque é impossível se acostumar a jogar sem vocês. Mas falta cada vez menos. E, até o momento, continuaremos lutando juntos como sempre, até o fim”, concluiu.

Além disso, o seu gol foi o último de toda a equipe antes que as consequências da pandemia do coronavírus levassem o time merengue a Valdebebas para terminar as obras do Bernabéu. Atualmente, Mariano não está em seu melhor momento e que a volta ao templo 'merengue' coincida com a elevação de seu nível seria algo vital.