Mariano tem acerto com o Atlético-MG

Aos 34 anos, Mariano está prestes a voltar ao Brasil. Segundo o jornalista Jorge Nicola, da 'ESPN', o lateral-direito aceitou a proposta do Atlético Mineiro e deve ser oficializado em breve.

O contrato do brasileiro com o Galatasaray acaba em julho, deixando-o livre para negociar de forma mais barata. A informação indica que ainda faltam detalhes para um pré-contrato ser assinado, mas que o atleta já deu o 'sim' à diretoria.

Mariano já trabalhou com Jorge Sampaoli no Sevilla e deverá ser o sétimo contrato trazido pelo Galo para satisfazer os desejos do treinador argentino e elevar a competitividade da equipe em busca de maiores ambições.

Alan Franco, Léo Sena, Marrony, Keno, Bueno e Junior Alonso já foram contratados pelo time mineiro desde a chegada de Sampaoli.

'ESPN' também afirma que o Fluminense e outro time da Turquia fizeram contatos para consultar sobre a possível contratação do lateral, que começou a carreira no Guarani antes de vestir as camisas de Cruzeiro, Ipatinga, Atlético Mineiro, Fluminense, Bordeaux, Sevilla e Galatasray.