Mariano volta a testar positivo para coronavírus

O Real Madrid anunciou na quarta-feira que um jogador do seu elenco testou positivo para coronavírus nos últimos exames realizados aos jogadores, comissão técnica e funcionários.

O clube confirmou minutos mais tarde que o jogador em questão é Mariano Diaz. O atacante se encontra sem sintomas e em bom estado de saúde.

David Aranda, representante do jogador, disse que o positivo poderia se tratar de um erro. No entanto, nessa quinta-feira, de acordo com a 'Onda Cero', Mariano voltou a dar positivo para COVID-19 no segundo teste realizado.

Além disso, a citada fonte afirma que a família e o entorno próximo ao jogador do Real Madrid também realizou exames e todos deram negativo.