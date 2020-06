Mariano volta a uma lista sem Isco

O Real Madrid divulgou a lista de 23 jogadores relacionados para a partida contra a Real Sociedad. As principais novidades são a inclusão de Mariano Díaz e a ausência de Isco, lesionado.

Desde a volta do Campeonato Espanhol essa é a primeira vez que Zidane relaciona o atacante, que sofria com um coágulo na perte inferior dos dedos dos pés.

Quem não estará na Reale Arena é Isco. O meia espanhol sofreu uma lesão isquiotibial na coxa direita, um incômodo que já o deixou de fora do duelo contra o Valência.

Nacho, com dores no músculo reto da coxa e, Lucas Vázquez, com uma fratura na falange distal do primeiro dedo do pé esquerdo, também estão fora da partida.

A lista completa tem: Courtois, Areola, Altube, Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy, Javi Hernández, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, James, Hazard, Benzema, Bale, Asensio, Brahim, Mariano, Vinicius e Rodrygo.