Marinho e Cano entregam o que se esperava em Santos x Vasco: gols

No empate por 2 a 2 entre Santos e Vasco da Gama, um duelo de artilheiros também terminou tudo igual: tanto Marinho quanto Germán Cano balançaram as redes na Vila Belmiro - uma vez cada - e mantiveram a boa fase.

O santista chamou atenção antes mesmo de a bola rolar nesta quarta-feira. Um vídeo publicado por Kaio Jorge no qual Marinho dizia que "o pai tá on" ao chegar ao CT do Peixe fez sucesso nas redes sociais.