Marinho é eleito o Rei da América; veja a seleção de 2020

A cada temporada, o jornal uruguaio 'El País' realiza uma eleição com votos de jornalistas e torcedores para definir a seleção dos melhores jogadores da temporada no futebol da América do Sul.

Palmeiras, River Plate e Santos são os times com mais representantes nas listas. Além de escalarem os onze principais atletas, os 400 profissionais da mídia elegem o craque da temporada e o melhor treinador do continente.

Marinho foi escolhido como Rei da América. Com quatro gols em dez jogos, o atacante do Santos foi destaque no vice-campeonato da Libertadores da América. A tradicional eleição do jornal tem ainda Marcelo Gallardo, do River Plate, como o melhor treinador do continente.

O time eleito pelos jornalistas: Weverton (Palmeiras), Montiel (River Plate), Lucas Veríssimo (Santos), Gómez (Palmeiras), Viña (Palmeiras), Pérez (River Plate), Fernández (River Plate), Marinho (Santos), Soteldo (Santos), Rony (Palmeiras) e Borré (River Plate).

A seleção pelos votos dos torcedores: Armani (River Plate), Montiel (River Plate), Lucas Veríssimo (Santos), Gómez (Palmeiras), Viña (Palmeiras), Pérez (River Plate), Fernández (River Plate), Marinho (Santos), Soteldo (Santos), Luiz Adriano (Palmeiras) e Borré (River Plate).