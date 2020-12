No último dia 28/11, o Sport visitou o Santos pela 23ª do Brasileirão e acabou perdendo por 4 a 2. Os gols do Peixe foram feitos por Marinho, Braga, Bruninho e Soteldo.

No vídeo acima, você confere um pouco dos bastidores do jogo, com discursos de Marinho e Pará no vestiário do Santos.