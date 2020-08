Marinho é quem mais decide no Brasileirão

"Sabia não" e "mini-míssel aleatório". Estes são apenas dois exemplos de memes que o atacante Marinho já proporcionou. Porém, o que mais chama a atenção do jogador neste Brasileirão não são as brincadeiras e piadas do jogador, mas sim o poder de decisão do camisa 11 do Santos.

Marinho não só participou dos quatro jogos do Alvinegro Praiano no Campeonato Brasileiro, como também participou diretamente de todos os cinco gols do Santos na competição. São três gols e duas assistências na conta do atacante de 30 anos.

Na estreia do time no Brasileirão, foi dele o gol de empate contra o Red Bull Bragantino. Ele e o Santos passaram em branco na derrota para o Internacional, mas no jogo seguinte Marinho brilhou: um gol e duas assistências contra Athletico-PR. Os dois outros gols do Santos no campeonato foram de Felipe Jonathan e Soteldo. Por fim, fez o único gol da vitória contra o Sport, na última quinta-feira, 20.

Além dos gols e assistências, Marinho é o jogador santista que mais ameaça os goleiros adversários, com outras sete finalizações - tirando os gols. Ele é o líder do Santos neste quesito também.

Com os três gols, o camisa 11 do Santos divide a artilharia do Brasileirão com outros quatro jogadores: Nenê (Fluminense), Cano e Fellipe Bastos (Vasco) e Paolo Guerrero (Inter), que não joga mais em 2020 em função de uma lesão no joelho.

Outros três jogadores lideram as assistências no Campeonato Brasileiro: Talles Magno e Andrey (Vasco) e Araos (Corinthians), todos com dois passes para gols.

Vale lembrar que Marinho tem apenas oito jogos na temporada. Além dos quatro jogos no Brasileirão, ele tem outras quatro participações no Paulistão. Ele se lesionou ainda no primeiro jogo do Santos na temporada e voltou somente depois da pausa em função da Covid-19.