Rei da América, Marinho iguala feito de Neymar

A grande temporada de Marinho em 2020 continua a lhe render prêmios individuais. Depois de ter sido eleito como melhor jogador da Libertadores, o atacante do Santos levou nesta quarta-feira (10) o prêmio de Rei da América, dado pelo jornal El País.

Na votação, feita por jornalistas de todo o continente, o brasileiro ficou com 21 votos, à frente de Nacho Fernández, e com o título de melhor jogador das Américas na temporada 2020. Confira a seleção com os onze melhores.

Na última edição, o prêmio ficou com Gabigol, atacante do Flamengo que foi campeão e artilheiro da Libertadores de 2019, marcando dois gols na final diante do River Plate.

Geralmente, jogadores que foram campeões do torneio acabam ficando com o prêmio, por motivos óbvios. Mas a temporada de Marinho foi tão boa que ele acabou sendo escolhido como Rei da América mesmo sem vencer a Libertadores.

Antes dele, o último jogador a levar o prêmio de Rei da América sem conquistar a competição sul-americana havia sido Neymar, em 2012, que na ocasião caiu com o Santos na semifinal, diante do Corinthians, campeão daquela edição do torneio de modo invicto.

O atacante do Peixe disputou o prêmio deste ano com Nacho Fernández - novo reforço do Galo -, eliminado com o River Plate também na semifinal, diante do Palmeiras, que mais tarde seria campeão justamente contra o Santos.

Agora, o Brasil acumula dez jogadores eleitos como Rei da América, apenas uma conquista atrás da Argentina, que lidera o ranking geral.

Além disso, o jogador de 30 anos já havia sido coroado como melhor jogador da Libertadores, ou o MVP da competição, levando para casa um anel digno dos campeões da NBA, a liga de basquete dos Estados Unidos.

Prêmios à parte, o Santos iniciou sua trajetória na Libertadores de 2021 nesta terça-feira (09), derrotando o Deportivo Lara por 2 a 1 com gol de Kaiky, uma das maiores promessas da Vila dos últimos anos, dando um passo importante para chegar à fase de grupos desta edição do torneio sul-americano.