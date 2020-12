Marinho foi homenageado, nessa quinta-feira, por entrar na lista dos 100 maiores artilheiros do Santos. Aos 30 anos, ele inicia sua segunda temporada no Peixe e soma 27 gols e onze assistências em 58 jogos disputados.

A família do jogador preparou uma surpresa para comemorar a marca. Confira no vídeo o momento feito para o atacante, que ficou emocionado ao lado de familiares, do presidente Orlando Rollo e do vice Mário Badures.