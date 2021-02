Marinho se emociona em despedida de Cuca: "Você está no meu coração"

O Santos empatou com o Fluminense em 1 a 1 pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Um jogo que marcou a despedida do treinador Cuca.

Cuca, muito querido pelos jogadores e funcionários do clube, chegou na Vila Belmiro em 2020, e deixa o clube após 44 jogos, sendo 14 empates e 12 derrotas.

Ao final da partida, já nos vestiários, o elenco se despediu do comandante que os levou até a final da Libertadores. Marinho, um dos líderes da equipe, fez um discurso emocionado.

"Você é um cara que eu levo como pai. Nos abraçou e nos trouxe uma confiança que faltava para a gente. Acreditou na gente mais do que nós mesmos. Queria trabalhar aqui com você por mais anos. Fica aqui a minha gratidão. Você está no meu coração", disse Marinho.

