Marinho toca na taça da Libertadores e repete Gabigol: sorte ou azar?

Antes mesmo da bola rolar para Palmeiras e Santos na grande final da Libertadores, uma cena envolvendo Marinho, um dos protagonistas da decisão, chamou a atenção dos torcedores. O camisa 11 do time do litoral paulista tocou na taça, repetindo o que Gabigol fez na decisão de 2019. Afinal: o gesto traz sorte ou azar?

A foto foi registrada pela Conmebol, que publicou em seus perfis e logo o debate sobre ser uma boa ideia ou não tocar na taça tomou conta do Twitter. A publicação teve mais de duas mil interações antes mesmo do fim do primeiro tempo da decisão entre os rivais paulistas.

Em 2019, o jornal argentino Olé chegou a relatar que tocar no troféu antes de conquistá-lo trazia má sorte ao jogador e seu respectivo time. No entanto, Gabigol quebrou essa "zica" com dois gols nos minutos finais para virar a partida para o Flamengo contra o River Plate e dar o bicampeonato continental ao Rubro-negro carioca.

Torcedores relembraram nõ só o gesto de Gabigol, mas também de outros jogadores de times brasileiros que tocaram na taça antes do jogo e conquistaram o título na sequência. Outro exemplo além do camisa 9 do Flamengo é o de Marcelo Grohe, arqueiro do Grêmio na final de 2017. O Tricolor Gaúcho venceu a Libertadores contra o Lanús naquele ano. Ainda em jogos de ida e volta, Grohe tocou na taça no primeiro jogo.