Mario Hermoso, desfalque confirmado para Simeone

O Atlético de Madrid receberá o Alavés neste sábado com o objetivo de defender sua terceira posição e se manter na zona de classificação para a Champions League.

A partida da 32ª rodada não terá em campo um dos zagueiros do treinador Diego Simeone. Mario Hermoso sofreu uma lesão no músculo adutor da perna esquerda e ficará de fora do confronto.

O atleta não participou do treino da sexta-feira, quando se tornou dúvida. Na manhã do dia da partida, exames confirmaram que ele não poderá entrar em campo. O tempo de recuperação de Hermoso será determinado pelos médicos e dependerá da evolução do tratamento.

O zagueiro revelado pelo Real Madrid vive sua primeira temporada no Atético após passar por Espanyol e Real Valladolid. No time de Simeone, ele soma 22 partidas, sendo 18 como titular.