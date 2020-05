Mário Silva explica ida de João Félix do Porto ao Benfica

João Félix foi o último grande sucesso do Benfica em termos de vendas. O português, que se tornou o grande nome da equipe com apenas 19 anos, deixou o Porto em 2015.

Mário Silva, que era treinador das categorias de base do Porto, concedeu entrevista ao jornal 'Record' e falou da saída traumática de João Félix para o maior rival, um Benfica que aproveitou ao máximo o talento do atacante.

"Sim, foi meu jogador também. A determinada altura ele e o Jorge Silva, que era o capitão dessa equipa de sub-16, saíram do clube e foram para o Benfica. E foram também o irmão mais novo do Félix e o Fábio Silva", lembrou o técnico.

"Eu recordo-me e acho que já foi explicado pelo pai do João Félix publicamente, o clube queria que o João continuasse. Foi uma opção do pai e do jogador, em não continuar no clube e aceitar outra proposta. Toda a gente no Porto tinha interesse que o João Félix continuasse, assim como o Jorge Silva, no clube, mas eles decidiram de forma diferente", acrescentou Mário Silva.