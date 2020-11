Quem é o brasileiro concorrendo ao Fan Award da FIFA?

Assistir a um jogo de seu time de coração no estádio é um sonho para muitos torcedores. Muitas vezes, sacrifícios são feitos para estar presente naqueles 90 minutos de bola rolando. E um torcedor do Sport foi reconhecido pela Fifa por sua história e concorre ao Fan Award, que será entregue na cerimônia do The Best.

Marivaldo Francisco da Silva, de 48 anos, é fanático pelo Sport e tem um costume nada comum em dias de jogos do time na Ilha do Retiro. Ele sai de sua casa, em Pombos (PE), e caminha até o estádio do rubro-negro. O detalhe é que este trajeto dura mais de 12 horas.

São cerca de 64 quilomêtros de distância que Marivaldo percorria para assistir ao clube de coração. Desde março, no entanto, o torcedor não pode acompanhar os jogos do time, já que está proibida a presença de torcedores nos estádios brasileiros em função da pandemia.

Embora o trajeto pareça exaustivo, Marivaldo disse, em entrevista ao site oficial do Sport em 2019, que caminha até a Ilha do Retiro com prazer. "É uma questão pessoal. Eu gosto e me sinto bem. O pessoal até confunde com promessa e essas coisas, mas não é. Faço com naturalidade. Saio de casa de manhã cedo e chego por aqui pela noite.

"Ás vezes venho um dia antes da partida, para poder viver o Clube, assistir jogos de outras modalidades, respirar o ar daqui, que é muito bom. As pessoas brincam, dizem que sou louco, no entanto faço por prazer e não sinto cansaço nenhum", completou.

Neste ano, Marivaldo concorrerá com torcedores dos principais times da Colômbia, que deixaram a rivalidade de lado para distribuir comida à pessoas necessitadas durante a pandemia, e com James Anderson, filantrópico escocês que doou milhões de libras, sem nada em troca, para apoiar times de futebol, em especial as categorias de base e o futebol feminino.

É possível votar nesta categoria. Basta acessar o site oficial da Fifa, fazer login e escolher sua história favorita.

O Fan Award da Fifa premia gestos de torcedores selecionados pela própria entidade. No último ano, a palmeirense Silvia Grecco venceu o prêmio. Ela costuma levar o filho Nickollas, que é cego e autista, aos jogos do Palmeiras no Allianz Parque e narra todos os lances dos jogos para o garoto.