Marouane Fellaini, positivo para o coronavírus

Apenas quando parecia que a situação estava ficando melhor na China e o retorno às competições esportivas estava um passo mais perto, as coisas ficaram complicadas.

A estrela belga Marouane Fellaini deu positivo na província chinesa de Jinan. O jogador do Shandong Luneng havia retornado recentemente a seu país na Europa e estava prestes a iniciar a quarentena necessária.

No entanto, as análises revelaram que o jogador estava infectado com o coronavírus; portanto, mais de uma quarentena, ele terá que manter um isolamento completo até se recuperar da doença.

Quando a doença terminar, o belga terá que realizar a quarentena até que ele esteja totalmente recuperado. Dessa maneira, Fellaini ainda demorará a retornar aos campos.

O jogador havia sido gravado na chegada à China e um vídeo de vários chineses medindo sua temperatura foi compartilhado. Aparentemente, os testes realizados foram positivos e ele se tornou a primeira estrela da Superliga a dar positivo.