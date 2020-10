Marquinhos abre o placar para o Brasil contra a Bolívia

O Brasil entrou em campo com fome de gol e isso ficou comprovado no início do jogo. A 'Canarinha' mandou no jogo desde o começo e conseguiu fazer o primeiro gol aos 16 minutos.

Marquinhos, que já havia quase aberto o placar de cabeça, não errou dessa vez. Ele recebeu um cruzamento na pequena área, estava completamente sozinho e mandou a bola para o fundo do gol.

Tudo nasceu em uma jogada isolada. Danilo recebeu e colocou a bola na medida para o zagueiro do PSG sacramentar a superioridade brasileira.

Foi o 14º gol do jogador com a camisa da Seleção Brasileira.