Marquinhos aproxima o PSG da final logo no começo do jogo

O PSG começou com ideias muito claras e saiu na frente do RB Leipzig que, apesar de ter começado bem no ataque, não foi bem na zaga.

A história parecia se repetir em relação às quartas de final, com Neymar novamente perdendo uma chance clara com 0 a 0 no placar.

Os comandados por Tuchel tiveram ainda um gol anulado justamente por uma mão de Neymar para interceptar um chute de Gulácsi.

Nem o goleiro nem a zaga alemã puderam fazer nada para evitar o primeiro gol, marcado, também como nas quartas-de-final, por Marquinhos.

O jogador brasileiro cabeceou sem chance após um bom cruzamento de bola parada de Di María na esquerda.