Renovação na zaga da seleção ainda é um problema

Marquinhos é um dos jogadores da seleção atual que mais atuaram com a amarelinha. Nesta sexta-feira, 13, quando entrar em campo contra a Venezuela, o zagueiro do PSG completará 50 jogos com o Brasil, mesmo sendo o mais novo entre os convocados por Tite.

Aos 26 anos, Marquinhos é uma das poucas - e talvez a única - certezas de Tite neste ciclo para a Copa do Mundo de 2022. Thiago Silva está atuando em alto nível e ainda mostra que pode ser útil para a seleção, tanto que Tite o escolheu como capitão para esta terceira rodada das Eliminatórias. Porém, terá 38 anos no Mundial do Qatar e isso pode ser um problema.

Felipe, do Atlético de Madrid, tem 31 anos e mesmo sendo mais velho que Marquinhos, tem apenas dois jogos com a seleção brasileira, nenhum deles como titular. O primeiro foi um amistoso contra El Salvador, ainda em 2018, e o outro, mais recente, no 5 a 0 do Brasil contra a Bolívia, na estreia pelas Eliminatórias.

O outro convocado é Diego Carlos. O zagueiro do Sevilla também é mais velho que Marquinhos (tem 27 anos) e foi chamado pela primeira vez. Ele e Felipe foram convocados por Tite após o corte de dois zagueiros: Rodrigo Caio e Éder Militão.

O defensor do Real Madrid é o único zagueiro das recentes convocações de Tite mais novo do que Marquinhos. Com apenas 22 anos, Militão ainda busca seu espaço no clube merengue, missão complicada já que Sergio Ramos e Varane são titulares quase que unânimes na defesa de Zinedine Zidane.

Rodrigo Caio (27 anos) é um pouco mais velho do que Marquinhos. Ele foram parceiros de seleção na conquista do inédito ouro olímpico, em 2016. Com a seleção principal, no entanto, são apenas cinco jogos: quatro em 2017 e um neste ano (entrou no lugar justamente de Marquinhos no jogo contra o Peru).

Para o duelo contra a Venezuela, o parceiro de zaga de Marquinhos será Thiago Silva, velhos conhecidos não só de seleção mas de PSG também. Mas a dúvida sobre como Tite montará sua defesa em 2022 segue no ar.