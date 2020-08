Após estrear no Campeonato Brasileiro com vitória por 3 a 2 contra o Ceará, o Sport encara o Vasco nesta quinta-feira. A visita ao San Januário deverá ter a presença do atacante Marquinhos.

Confira no vídeo a entrevista concedida pelo jogador de 23 anos, que comemora seu bom momento e considera viver a melhor fase na carreira.