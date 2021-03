No último dia 21/03, o Vasco recebeu o Botafogo em um dos grandes clássicos do futebol carioca, válido pela 4ª rodada do campeonato regional, e saiu com um empate em 1 a 1 conseguido com o gol de Carlos Vinicius nos minutos finais.

No vídeo acima, você confere as palavras do meia do Vasco, Marquinhos Gabriel, onde ele fala do empate com o Botafogo.