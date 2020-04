VÍDEO: assim é a quarentena para Marquinhos, Icardi, Kurzawa...

Ficar sem fazer o que mais se gosta é um desafio. Ter que estar sem isso e sem a liberdade de poder sair é ainda pior. O mesmo desafio vale para todo mundo em época de isolamento social, mas para os atletas há uma dificuldade a mais.

Manter o físico à altura do que se espera nas ligas mais competitivas do mundo é um objetivo que exige disciplina. Veja um pouco da rotina dos jogadores do PSG, que pelo menos podem compartilhar esses momentos de trabalho em meio à intimidade da vida em família.