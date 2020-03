Marquinhos não seguiu Neymar: "Decidimos nos trancar e não visitar ninguém"

Em uma situação de crise, cada pessoa reage de uma maneira. Se Neymar e Thiago Silva decidiram viajar para ficar com sua família, Marquinhos, outro brasileiro do PSG, achou melhor ficar em casa.

A esposa do jogador de futebol, Carol Cabrino, explicou no Instagram a decisão de ambos ao enfrentar a crise de saúde do coronavírus.

"Tivemos a possibilidade de ir ao Brasil, mas nos perguntamos se era a melhor opção ou não", começou Cabrino na popular rede social.

"Como já estávamos juntos, decidimos nos trancar aqui e não ver ninguém", disse ele, para contrastar o que Neymar e Thiago Silva fizeram, que viajaram ao país com a permissão do clube.

Depois de um tempo em que nenhuma decisão drástica foi tomada, na França começaram a seguir o exemplo da Itália e da Espanha, os primeiros países europeus a sofrer o flagelo do coronavírus.